Яким буде курс долара перед Великоднем: банкір дав прогноз на тиждень

Перед Великоднем, який святкують 20 квітня, на валютний ринок в Україні впливатимуть сезонні фактори. Але курс залишиться під контролем НБУ.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, як і тиждень тому, валютний ринок перебуватиме під впливом економічних чинників. Насамперед мова йде про поступове весняне прокидання економіки (початок посівної кампанії) та нарощування діяльності у всіх стратегічних галузях.

"Важливим стане зменшення тиску експортерів на міжбанку та відповідний баланс між попитом і пропозицією. Також не можна виключати, що курсові показники на готівковому ринку можуть бути дещо нижчими за міжбанк", - сказав він.

Залежність ринку від НБУ

Як зазначив банкір, валютний ринок почасти залежатиме від монетарних заходів НБУ, спрямованих на зниження споживчих цін та зміцнення гривні. Він нагадав, що з грудня по березень регулятор вже тричі підвищував облікову ставку - з 13% до 15,5%, та не виключив, що 17 квітня Нацбанк може підняти облікову ставку до 16-16,5%.

"Тобто цілком можливо, що валютний ринок і надалі перебуватиме в досить стабільних умовах, які мало чим відрізнятимуться від березня", - додав він.

За його словами, чинний режим "керованої гнучкості" продовжить діяти, тобто Нацбанк збереже за собою роль головного гравця ринку і за потреби зможе втрутитися на ринок.

"Саме дія режиму "керованої гнучкості" вже убезпечує ринок від стрімких курсових потрясінь: поточні коливання залишатимуться копійчаними, готівковий ринок у встановленні цінників на валюту спиратиметься на курси міжбанку", - сказав банкір.

Лєсовий зазначив, що важливим також може стати роль агрокомпаній, адже щороку в переддень посівної кампанії вони позбуваються надлишку валюти, тим самим збільшуючи пропозицію. "Звісно це має ознаки сезонності. Однак це стане важливим чинником для ситуативного зменшення впливу Нацбанку на курсоутворення", - додав він.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (14-20 квітня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41-41,6 грн/долар (на міжбанку) та 40,7-41,5 грн/долар на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0-0,2 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Якби не кортіло прив’язати ринок до подій на фронті чи пошуків механізму завершення війни, але ці чинники не є прямими, тобто вони навряд чи вони можуть вплинути на курси валют. Не варто очікувати, що перед банками та обмінниками вишукуються довжелезні черги за доларами. Насправді ситуація на валютному ринку залишатиметься холодною: діятимуть переважно економічні фактори, а сам ринок діятиме за правилами, розробленими та впровадженими з урахуванням обставин війни", - констатував Лєсовий.