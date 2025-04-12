Каким будет курс доллара перед Пасхой: банкир дал прогноз на неделю

Перед Пасхой, которую празднуют 20 апреля, на валютный рынок в Украине будут влиять сезонные факторы. Но курс останется под контролем НБУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, как и неделю назад, валютный рынок будет находиться под влиянием экономических факторов. Прежде всего речь идет о постепенном весеннем пробуждении экономики (начало посевной кампании) и наращивании деятельности во всех стратегических отраслях.

"Важным станет уменьшение давления экспортеров на межбанке и соответствующий баланс между спросом и предложением. Также нельзя исключать, что курсовые показатели на наличном рынке могут быть несколько ниже межбанка", - сказал он.

Зависимость рынка от НБУ

Как отметил банкир, валютный рынок отчасти будет зависеть от монетарных мер НБУ, направленных на снижение потребительских цен и укрепление гривны. Он напомнил, что с декабря по март регулятор уже трижды повышал учетную ставку - с 13% до 15,5%, и не исключил, что 17 апреля Нацбанк может поднять учетную ставку до 16-16,5%.

"То есть вполне возможно, что валютный рынок и в дальнейшем будет находиться в достаточно стабильных условиях, которые мало чем будут отличаться от марта", - добавил он.

По его словам, действующий режим "управляемой гибкости" продолжит действовать, то есть Нацбанк сохранит за собой роль главного игрока рынка и при необходимости сможет вмешаться на рынок.

"Именно действие режима "управляемой гибкости" уже защищает рынок от стремительных курсовых потрясений: текущие колебания будут оставаться копеечными, наличный рынок в установлении ценников на валюту будет опираться на курсы межбанка", - сказал банкир.

Лесовой отметил, что важным также может стать роль агрокомпаний, ведь ежегодно в канун посевной кампании они избавляются от избытка валюты, тем самым увеличивая предложение. "Конечно, это имеет признаки сезонности. Однако это станет важным фактором для ситуативного уменьшения влияния Нацбанка на курсообразование", - добавил он.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (14-20 апреля) будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41-41,6 грн/доллар (на межбанке) и 40,7-41,5 грн/доллар на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0-0,2 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Как бы ни хотелось привязать рынок к событиям на фронте или поискам механизма завершения войны, но эти факторы не являются прямыми, то есть они вряд ли они могут повлиять на курсы валют. Не стоит ожидать, что перед банками и обменниками выстраиваются длинные очереди за долларами. На самом деле ситуация на валютном рынке будет оставаться холодной: будут действовать преимущественно экономические факторы, а сам рынок будет действовать по правилам, разработанным и внедренным с учетом обстоятельств войны", - констатировал Лесовой.