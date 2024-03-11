Яким буде курс долара до гривні цього року: прогноз агентства S&P

Проте, згідно з базовим сценарієм агентство, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед серйозними військовими загрозами.

За прогнозом, економічне зростання України продовжиться у 2024 році завдяки розширенню внутрішнього попиту та подальшому відновленню морського експорту, проте воно знизиться до 3,9% із приблизно 5,5% минулого року через ефект високої бази, створеного сильним сільськогосподарським сезоном.

"За відсутності значної ескалації війни ми прогнозуємо, що економіка України зросте в середньому приблизно на 4-5% у середньостроковій перспективі, але відновлення до довоєнного рівня малоймовірне в найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Війна

S&P зазначає, що війни з Росією продовжують формувати макроекономічні перспективи України. "Неясно, як може розвиватися війна, але ми вважаємо, що військовий глухий кут без будь-яких серйозних змін на лінії фронту залишається найбільш ймовірним сценарієм, оскільки обидві сторони миряться із затяжною війною. Перспективи будь-якого мирного плану, досягнутого шляхом переговорів, здаються малоймовірними. результаті ми припускаємо, що активна фаза війни триватиме до кінця цього року, а, найімовірніше, і далі", - йдеться у повідомленні.

Агентство зазначає, що російські війська окупували близько 15% території України, на які припадає близько 8-9% її довоєнного ВВП, 14% промислового та 10% сільськогосподарського виробництва. Майже третину населення України було переміщено, а близько 15% залишили країну і тепер є біженцями, які проживають переважно у ЄС.

Зниження рейтингу

Агентство S&P Global Ratings також знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України до CC з CCC, прогноз - негативний.

"Ми очікуємо, що український уряд розпочне офіційні переговори щодо реструктуризації боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. Ми вважаємо практично безперечним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями", - йдеться у повідомленні.

Агентство, швидше за все, знизить рейтинг до SD (вибірковий дефолт) під час реструктуризації.

У повідомленні також йдеться, що група кредиторів України вже продовжила відстрочку платежів за офіційним двостороннім боргом до закінчення програми МВФ 2027 року, проте їхня участь у додатковій реструктуризації боргу можлива за згодою приватних зовнішніх кредиторів на не менш сприятливу реструктуризацію боргу.

З цією метою уряд планує домогтися полегшення тягаря за єврооблігаціями до закінчення терміну дії наявного мораторію на виплати за ними у серпні цього року.

Прогнози курсу

Нагадаємо, фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

За інформацією НБУ, населення України у січні 2024 року погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно із груднем (39,75 грн/долар).

Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики - 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.