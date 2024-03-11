Каким будет курс доллара к гривне в этом году: прогноз агентства S&P

Однако, согласно базовому сценарию агентство, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед лицом серьезных военных угроз.

По прогнозу, экономический рост Украины продолжится в 2024 году благодаря расширению внутреннего спроса и последующему восстановлению морского экспорта, однако он снизится до 3,9% с примерно 5,5% в прошлом году из-за эффекта высокой базы, созданного сильным сельскохозяйственным сезоном.

"При отсутствии значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в обозримом будущем", - говорится в сообщении.

Война

S&P отмечает, что войны с Россией продолжает формировать макроэкономические перспективы Украины. "Неясно, как может развиваться война, но мы считаем, что военный тупик без каких-либо серьезных изменений на линии фронта остается наиболее вероятным сценарием, поскольку обе стороны мирятся с затяжной войной. Перспективы любого мирного плана, достигнутого путем переговоров, кажутся маловероятными. В результате мы предполагаем, что активная фаза войны будет продолжаться до конца этого года, а, вероятнее всего, и дальше", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что российские войска оккупировали около 15% территории Украины, на которые приходится около 8-9% ее довоенного ВВП, 14% промышленного и 10% сельскохозяйственного производства. Почти треть населения Украины была перемещена, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами, проживающими преимущественно в ЕС.

Снижение рейтинга

Агентство S&P Global Ratings также снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и Украины до CC с CCC, прогноз - негативный.

"Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры по реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам", - говорится в сообщении.

Агентство скорее всего снизит рейтинг до SD (выборочный дефолт) во время реструктуризации.

В сообщении также говорится, что группа кредиторов Украины уже продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до окончания программы МВФ 2027 года, однако их участие в дополнительной реструктуризации долга возможно при согласии частных внешних кредиторов на не менее благоприятную реструктуризацию долга.

С этой целью правительство планирует добиться облегчения бремени по еврооблигациям до истечения срока действия имеющегося моратория на выплаты по ним в августе этого года.

Прогнозы курса

Напомним, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев.

По информации НБУ, население Украины в январе 2024 года ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики - 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.