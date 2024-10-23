Яким буде курс долара до гривні: МВФ покращив прогноз на найближчі роки

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2028 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (жовтень 2024 року).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
Розрахунки МВФ приблизно збігаються із прогнозами уряду України.
Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар. У проєкт бюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар.
У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :
Нагадаємо, курс долара зріс до історичного максимуму 41,49 гривні на 22 липня. Після цього протягом трьох місяців курс залишається стабільним у діапазоні 41,0–41,35 гривень.
Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто фіксований, незважаючи на те, що де-юре валютний курс є плаваючим.