Яким буде курс долара до гривні: МВФ покращив прогноз на найближчі роки

Нагадаємо, курс долара зріс до історичного максимуму 41,49 гривні на 22 липня. Після цього протягом трьох місяців курс залишається стабільним у діапазоні 41,0–41,35 гривень.

Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто фіксований, незважаючи на те, що де-юре валютний курс є плаваючим.