Каким будет курс доллара к гривне: МВФ улучшил прогноз на ближайшие годы

Напомним, курс доллара вырос до исторического максимума 41,49 гривен на 22 июля. После этого в течение трех месяцев курс остается стабильным в диапазоне 41,0-41,35 гривен.

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.