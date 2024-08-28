Каким будет курс доллара: эксперты дали прогнозы на осень

Об этом говорится в материале РБК-Украина " От фронта к тылу. С какими вызовами столкнется Украина осенью и к чему следует готовиться ".

Национальный банк в ответе на запрос РБК-Украина подчеркнул, что будет сохранять активное присутствие на межбанке, чтобы компенсировать дефицит валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Другими словами, колебания будут умеренными, а курс и дальше будут контролировать продажей валюты.

Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что НБУ не даст курсу доллара резко повышаться. В компании до конца года ожидают курс 41-42 грн/доллар и не исключают, что он может вырасти до 42,5 грн/доллар.

"Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Сейчас начала разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. НБУ не может позволить себе значительное движение. Нет никакого курса на девальвацию. У нас очень умеренные колебания курса. Можем ли мы до конца года дойти до 42 гривен? Конечно, можем, но это все равно колебания в пределах 1-2% и больших колебаний не будет", - пояснил он.

Высоких темпов роста курса доллара не ожидает и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. "Мы лишь чуть-чуть пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42,6 гривен за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 гривен за доллар", - добавил он.