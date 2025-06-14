Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Як зазначив банкір, хоча попит на долари перевищує пропозицію в середньому на 5-7%, однак така ситуація є цілком притомною і незагрозливою: різницю між попитом і пропозицією Нацбанк корегуватиме через валютні інтервенції. Очікується, що в середині червня поріг допустимих валютних вливань не перевищить 600-800 млн доларів.

За його словами, співвідношення курсу долара до євро залишиться майже без змін. Курс євро формується переважно на основі світових торгів пари долар/євро, а "співвідношення цих валют одна до одної скоріше за все не зазнає змін: 1 євро - 1,12-1,15 доларів".

Безготівковий і готівкові курси будуть майже тотожними. Така ситуація спостерігається ось уже майже 2 місяці. "Відповідно можна сказати, що реалізується стратегія Нацбанку на мінімізацію множинних курсів", - сказав банкір.

Діятиме режим "керованої гнучкості", що фактично створює імунітет від різких і неочікуваних курсових змін. Поточні коливання, різниця між курсами купівлі/продажу будуть дуже незначними, хоч вряди-годи курси почергово зростатимуть і знижуватимуться, розповів Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (16-22 червня):

"Коридори" допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47,5 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, як і раніше, валютний ринок характеризуватиметься відносною стабільністю і прогнозованістю. Принаймні завдяки ефективним діям НБУ ринок перебуває під захистом, різка зміна курсів навряд чи буде можливою", - констатував Лєсовий.