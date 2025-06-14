Каким будет курс доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю

Как отметил банкир, хотя спрос на доллары превышает предложение в среднем на 5-7%, однако такая ситуация является вполне вменяемой и неугрожающей: разницу между спросом и предложением Нацбанк будет корректировать через валютные интервенции. Ожидается, что в середине июня порог допустимых валютных вливаний не превысит 600-800 млн долларов.

По его словам, соотношение курса доллара к евро останется почти без изменений. Курс евро формируется преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро, а "соотношение этих валют друг к другу скорее всего не претерпит изменений: 1 евро - 1,12-1,15 долларов".

Безналичный и наличные курсы будут почти тождественными. Такая ситуация наблюдается вот уже почти 2 месяца. "Соответственно можно сказать, что реализуется стратегия Нацбанка на минимизацию множественных курсов", - сказал банкир.

Будет действовать режим "управляемой гибкости", что фактически создает иммунитет от резких и неожиданных курсовых изменений. Текущие колебания, разница между курсами покупки/продажи будут очень незначительными, хотя время от времени курсы будут поочередно расти и снижаться, рассказал Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (16-22 июня):

"Коридоры" допустимых валютных изменений составят 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47,5 грн/доллар (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, как и раньше, валютный рынок будет характеризоваться относительной стабильностью и прогнозируемостью. По крайней мере благодаря эффективным действиям НБУ рынок находится под защитой, резкое изменение курсов вряд ли будет возможным", - констатировал Лесовой.