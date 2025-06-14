Каким будет курс доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю

На следующей неделе ситуацию на валютном рынке будет определять несколько факторов. Они не повлияют на планы НБУ, а курс американского доллара не прыгнет к новым вершинам.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
Как отметил банкир, хотя спрос на доллары превышает предложение в среднем на 5-7%, однако такая ситуация является вполне вменяемой и неугрожающей: разницу между спросом и предложением Нацбанк будет корректировать через валютные интервенции. Ожидается, что в середине июня порог допустимых валютных вливаний не превысит 600-800 млн долларов.
По его словам, соотношение курса доллара к евро останется почти без изменений. Курс евро формируется преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро, а "соотношение этих валют друг к другу скорее всего не претерпит изменений: 1 евро - 1,12-1,15 долларов".
Безналичный и наличные курсы будут почти тождественными. Такая ситуация наблюдается вот уже почти 2 месяца. "Соответственно можно сказать, что реализуется стратегия Нацбанка на минимизацию множественных курсов", - сказал банкир.
Будет действовать режим "управляемой гибкости", что фактически создает иммунитет от резких и неожиданных курсовых изменений. Текущие колебания, разница между курсами покупки/продажи будут очень незначительными, хотя время от времени курсы будут поочередно расти и снижаться, рассказал Лесовой.
Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (16-22 июня):
"Итак, как и раньше, валютный рынок будет характеризоваться относительной стабильностью и прогнозируемостью. По крайней мере благодаря эффективным действиям НБУ рынок находится под защитой, резкое изменение курсов вряд ли будет возможным", - констатировал Лесовой.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос с 41,40 до 41,44 грн/доллар. Курс евро вырос с 47,27 грн/евро до 47,69 грн/евро.
На прошлой неделе курс евро впервые в истории превысил отметку 48 гривен из-за роста курса евро к доллару до максимума с 2021 года - 1,16. Однако 13 июня курс евро к доллару упал, из-за чего НБУ опустил курс ниже 48 гривен.
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