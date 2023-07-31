Яким буде iPhone 15: названо головні відмінності від попередніх моделей

Вже у вересні компанія Apple представить iPhone 15. З'явилася інформація про те, чого очікувати від нової лінійки топових смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю авторитетного інсайдера та оглядача Bloomberg Марка Гурмана.

За даними інсайдера, головним зовнішнім нововведенням є ультратонкі рамки по колу. Як очікується, рамка 15 Pro і 15 Pro Max буде шириною всього 1,55 мм. Зазначається, що це рекорд серед всіх смартфонів.

Тонкі рамки з'явилися завдяки новій технології LIPO, яка майже два роки використовується в Apple Watch Series 7 і 8. З часом ця особливість обереться і до планшетів Apple, але поки незрозуміло, коли саме це станеться.

Ще одне помітне нововведення - на зміну фірмовому Lightning прийде універсальний порт USB-C. Однак тільки у Pro-версій будуть підвищені швидкості передачі даних, причому відразу до USB 4, чого немає ні у яких конкурентів. Молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, залишаться з колишньою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0.

Також в Pro-версіях бічні грані будуть зроблені з титану, а не з нержавіючої сталі. Матеріал вже випробуваний на Apple Watch Ultra - він більш стійкий до подряпин і вигинів й помітно легше в порівнянні зі сталлю.

Крім того, в преміальних iPhone 15 з'явиться нова настроювана кнопка замість перемикача звукових режимів - він залишався незмінним з виходу першого iPhone. На неї можна буде призначити дію за бажанням, як це вже реалізовано в Apple Watch Ultra.

Чого ще очікувати від Pro-версій

Задня скляна панель - це помітно спростить їх ремонт. Також заднє скло смартфонів буде менш гострим, ніж раніше, що зробить зручніше обхват.

Pro-лінійка отримає новенький процесор Apple A17 Bionic, який "помітно швидше" А16. Також можна очікувати й кращу енергоефективність.

Оновлять і камери. Їх об'єктиви отримають нові лінзи, що добре позначиться на якості знімків, а у 15 Pro Max з'явиться перископічний телеоб'єктив з зумом 5х або 6x.

Також всі чутки й джерела вказують на підвищення вартості iPhone 15. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 100-200 доларів.

Що стосується iPhone 15 і 15 Plus, то ці телефони будуть схожі на поточні моделі, але отримають значні поліпшення камери й чіп A16 з лінійки iPhone 14 Pro. Вони також замінять поточний роз'єм Lightning на USB-C, а замість звичної "моноброві" отримають новий виріз під назвою Dynamic Island.

Як зазначається, презентація нових iPhone відбудеться у вересні. Однак у продаж вони можуть надійти тільки в жовтні або навіть пізніше.