Apple анонсувала iOS 17: які функції з'являться в iPhone

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Apple.

Зокрема, в iOS 17 можна буде гнучко налаштовувати екран дзвінка за допомогою персоналізованих контакт-постерів. Також з'являться живі повідомлення: переведення голосу в текст у режимі реального часу з відображенням на екрані.

У додатку iMessage з'являться фільтри пошуку та багато стікерів. Причому стікери можна робити самостійно із Live-фото. Поліпшили також і функцію бездротового обміну файлами AirDrop. Тепер просто піднісши гаджети один до одного, можна обмінюватись і контактами. Це працює не лише між смартфонами, а й між iPhone та Apple Watch.

Фото: iOS 17 буде доступним восени 2023-го (скриншот презентації Apple)

У iOS 17 з'явиться режим StandBy. За його допомогою iPhone перетворюється на будильник або календар на ніжці. Відповідний екран активується, якщо смартфон поставити зарядку на спеціальну док-станцію в горизонтальній орієнтації. Причому док-станцію доведеться докупити окремо.

Невелика зміна торкнулася голосового помічника. Тепер для його виклику не доведеться казати "Привіт, Siri". Вистачить просто - "Siri".

Також з'явиться новий додаток Journal. Це свого роду щоденник, який підвантажуватиме улюблену музику та фото, а також робитиме добірку новин.

Що треба для встановлення iOS 17

На сьогоднішній презентації Apple представила систему для розробників додатків. Тому користувачі зможуть завантажити її лише восени.

Очікується, що iOS 17 стане доступною з релізом смартфонів серії iPhone 15 у вересні 2023 року.