Каким будет iPhone 15: названы главные отличия от предыдущих моделей

Уже в сентябре компания Apple представит iPhone 15. Появилась информация о том, чего ждать от новой линейки топовых смартфонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью авторитетного инсайдера и обозревателя Bloomberg Марка Гурмана.

По данным инсайдера, главным внешним новшеством являются ультратонкие рамки по кругу. Как ожидается, рамка Pro 15 и 15 Pro Max будет шириной всего 1,55 мм. Это рекорд среди всех смартфонов.

Тонкие рамки появились благодаря новой технологии LIPO, которая почти два года используется в Apple Watch Series 7 и 8. Со временем эта особенность оберется и планшетам Apple, но пока неясно, когда именно это произойдет.

Еще одно заметное нововведение - на смену фирменному Lightning придет универсальный порт USB-C. Однако только у Pro-версий будут повышены скорости передачи данных, причем сразу к USB 4, чего нет ни у каких конкурентов. Младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0.

Также в Pro-версиях боковые грани будут сделаны из титана, а не из нержавеющей стали. Материал уже испытан на Apple Watch Ultra - он более устойчив к царапинам и изгибам и заметно легче по сравнению со сталью.

Кроме того, у премиальных iPhone 15 появится новая настраиваемая кнопка вместо переключателя звуковых режимов - он оставался неизменным с выхода первого iPhone. На нее можно будет назначить действие по желанию, как это уже реализовано в Apple Watch Ultra.

Чего еще ждать от Pro-версий

Задняя стеклянная панель - это заметно упростит их ремонт. Также заднее стекло смартфонов будет менее острым, чем раньше, что сделает удобнее обхват.

Pro-линейка получит новый процессор Apple A17 Bionic, который "заметно быстрее" А16. Также можно ожидать и лучшей энергоэффективности.

Обновят и камеры. Их объективы получат новые линзы, что отразится на качестве снимков, а у 15 Pro Max появится перископический телеобъектив с зумом 5х или 6x.

Также все слухи и источники указывают на повышение стоимости iPhone 15. В частности, модели Pro могут подорожать на 100-200 долларов.

Что касается iPhone 15 и 15 Plus, то эти телефоны будут сродни текущим моделям, но получат значительные улучшения камеры и чип A16 из линейки iPhone 14 Pro. Они также заменят текущий разъем Lightning на USB-C, а вместо привычной "моноброви" получат новый вырез под названием Dynamic Island.

Презентация новых iPhone состоится в сентябре. Однако в продажу они могут поступить только в октябре или даже позже.