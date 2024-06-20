Стало відомо, коли завтра діятимуть графіки відключення світла

В Україні у п'ятницю, 21 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"21 червня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - сказано у повідомленні.

При цьому з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина - наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.

У разі змін у графіках буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, через російську атаку в ніч на 20 червня, сьогодні було посилено графіки відключення світла.

Відключення світла в Україні

Під час масштабних обстрілів навесні цього року Російська Федерація знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними. Аварійні графіки застосовуються, якщо споживання електроенергії перевищує встановлені на день ліміти.

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