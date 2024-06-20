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Стало известно, когда завтра будут действовать графики отключения света

Четверг 20 июня 2024 18:01
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Стало известно, когда завтра будут действовать графики отключения света Иллюстративные фото: графики отключения света 21 июня будут действовать целый день (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в пятницу, 21 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"21 июня: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", - сказано в сообщении.

При этом с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина – последствия массированных атак россиян по энергообъектам.

В случае изменений в графиках будет сообщено отдельно.

Напомним, из-за российской атаки в ночь на 20 июня, сегодня были усилены графики отключения света.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Российская Федерация уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными. Аварийные графики применяются, если потребление электроэнергии превышает установленные в день лимиты.

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Укрэнерго Блэкаут График отключения света
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