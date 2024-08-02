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Яким буде дефіцит електроенергії в Україні: прогноз НБУ на 2024-2026 роки

Фото: Дефіцит електроенергії в Україні очікується на рівні 7-8% (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Упродовж ІІ кварталу 2024 року ризик подальших втрат енергетичної інфраструктури реалізувався. Через це НБУ погіршив оцінки дефіциту електроенергії на прогнозному горизонті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).

Як зазначили в НБУ, цілеспрямовані обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, які тривали впродовж 2024 року - як генерації, так і передавальних потужностей - зумовили суттєве збільшення втрат в енергосистемі та, відповідно, довший час відключень е/е. Насамперед постраждала маневрова генерація, тобто ТЕС та ГЕС.

"Як і очікувалося, суттєвий дефіцит виник уже в ІІ кварталі, а на початку ІІІ кварталу поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування. Водночас відновлення втрачених потужностей та/або побудова нових вимагає значного часу та обсягів фінансування", - йдеться в огляді.

У результаті припущення НБУ щодо дефіциту е/е суттєво погіршені на 2024–2026 роки: більше 7% у 2024 році (попередня оцінка - 5%), близько 8% у 2025 році (попередня оцінка - 4%) та близько 5% у 2026 році (не очікувалося дефіциту).

Наслідки дефіциту

Як зазначили в НБУ, тривалі відключення е/е в ІІ кварталі призвели до помітного погіршення ділових і споживчих настроїв та послаблення економічної активності в низці секторів, насамперед енергоємних, потреби яких складно забезпечити засобами автономного живлення (окремі напрями харчової промисловості, тваринництва, важкої промисловості).

Водночас загалом бізнес і населення краще пристосовані до дефіциту е/е, ніж у 2022–2023 роках. Крім того, частина потреб в е/е була покрита нарощуванням її імпорту. Разом з іншими чинниками це дало змогу зберегти позитивну динаміку функціонування низки секторів у ІІ кварталі 2024 року, зокрема металургії та транспорту, йдеться в огляді.

"Більші дефіцити е/е, ніж раніше очікувалося, стримуватимуть зростання ВВП на всьому прогнозному горизонті", - додали в НБУ.

 

Нагадаємо, МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме на рівні близько 10%. Водночас серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік.

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