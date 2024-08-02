Каким будет дефицит электроэнергии в Украине: прогноз НБУ на 2024-2026 годы

Как отметили в НБУ, целенаправленные обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры, продолжавшиеся в течение 2024 года - как генерации, так и передающих мощностей - обусловили существенное увеличение потерь в энергосистеме и, соответственно, более длительное время отключений э/э. В первую очередь пострадала маневровая генерация, т.е. ТЭС и ГЭС.

"Как и ожидалось, существенный дефицит возник уже во ІІ квартале, а в начале ІІІ квартала углубился из-за жаркой погоды и последующих разрушений. В то же время восстановление утраченных мощностей и/или построение новых требует значительного времени и объемов финансирования", - говорится в обзоре.

В результате предположения НБУ относительно дефицита э/э существенно ухудшены на 2024–2026 годы: более 7% в 2024 году (предыдущая оценка – 5%), около 8% в 2025 году (предыдущая оценка – 4%) и около 5% в 2026 году (не ожидалось дефицита).

Последствия дефицита

Как отметили в НБУ, длительные отключения э/э во ІІ квартале привели к заметному ухудшению деловых и потребительских настроений и ослаблению экономической активности в ряде секторов, прежде всего энергоемких, потребности которых сложно обеспечить средствами автономного питания (отдельные направления пищевой промышленности, животноводства, тяжелой промышленности). .

В то же время бизнес и население лучше приспособлены к дефициту э/э, чем в 2022-2023 годах. Кроме того, часть потребностей в э/э была покрыта наращиванием ее импорта. Вместе с другими факторами это позволило сохранить положительную динамику функционирования ряда секторов во ІІ квартале 2024 года, в частности, металлургии и транспорта, говорится в обзоре.

"Большие дефициты э/э, чем ожидалось ранее, будут сдерживать рост ВВП на всем прогнозном горизонте", - добавили в НБУ.