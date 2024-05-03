Яким буде дефіцит електроенергії та наслідки для українців: прогноз на 2024-2025 роки

Як зазначається у звіті, підвищена інтенсивність обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури у березні-квітні призвела до значних втрат генеруючих потужностей теплових та гідроелектростанцій, а також енергомереж в окремих регіонах.

"На тлі зростання споживання е/е, що зумовлюватиметься подальшим відновленням економічної активності, припущення щодо дефіциту е/е у 2024-2025 роках суттєво погіршені", - йдеться в документі.

Наслідки дефіциту

За даними НБУ, виникнення значного дефіциту е/е є вірогідним вже в ІІ кварталі 2024 року зі зниженням водопілля та потребою в ремонтах блоків АЕС. Надалі дефіцит е/е може збільшитися зі зростанням споживання влітку та в опалювальний сезон.

Якщо не буде нових значних руйнувань, за оцінками НБУ, дефіцит е/е навіть з урахуванням імпорту та частковим відновленням/встановленням нових генеруючих потужностей становитиме 5-7% у середньому протягом ІІ-IV кварталів 2024 року. Це означатиме як обмеження споживання для домогосподарств, так і для промисловості. Через нерівномірність споживання упродовж доби у пікові години дефіцит може сягати 25-30% та бути вищим в енергодефіцитних регіонах.

Дефіцит зберігатиметься й у 2025 році (у середньому 7% у І кварталі та по 3% до кінця року), прогнозують в центробанку.

Ризик подальших руйнувань

За даними НБУ, ризик посилення атак РФ на енергетичну інфраструктуру залишається високим як для виробничих, так і для розподільчих потужностей. У разі подальших руйнувань темпи зростання ВВП будуть меншими, ніж у базовому сценарії, а зростання цін - вищим через збільшення витрат унаслідок використання дорожчих джерел енергопостачання.

"Проте рівень готовності бізнесу та населення до потенційних відключень е/е є вищим, ніж у 2022–2023 роках, що обмежуватиме негативний вплив дефіциту е/е на економіку", - йдеться у звіті.

Посилення захисту ППО, прискорені ремонти, пристосування енергетичної системи до викликів війни зумовлять менші обсяги дефіциту, ніж очікується. Розвиток подій в енергетиці також залежатиме від погодних умов, які можуть зумовити як збільшення споживання (значна спека влітку чи морози під час опалювального сезону), так і збільшення генерації е/е, зокрема ВДЕ (водопілля, кількість сонячних днів, сила вітру тощо), додали в НБУ.