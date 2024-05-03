Каким будет дефицит электроэнергии и последствия для украинцев: прогноз на 2024-2025 годы

Как отмечается в отчете, повышенная интенсивность обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры в марте-апреле привела к значительным потерям генерирующих мощностей тепловых и гидроэлектростанций, а также энергосетям в отдельных регионах.

"На фоне роста потребления э/э, что будет обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, предположения о дефиците э/э в 2024-2025 годах существенно ухудшены", - говорится в документе.

Последствия дефицита

По данным НБУ, возникновение значительного дефицита э/э вероятно уже во ІІ квартале 2024 года со снижением половодья и потребностью в ремонтах блоков АЭС. В дальнейшем дефицит э/э может увеличиться с ростом потребления летом и в отопительный сезон.

Если не будет новых значительных разрушений, по оценкам НБУ, дефицит э/э даже с учетом импорта и частичным восстановлением/установкой новых генерирующих мощностей составит 5-7% в среднем в течение ІІ-IV кварталов 2024 года. Это означает как ограничение потребления для домохозяйств, так и для промышленности. Из-за неравномерности потребления в течение суток в пиковые часы дефицит может достигать 25-30% и быть выше в энергодефицитных регионах.

Дефицит будет сохраняться и в 2025 году (в среднем 7% в I квартале и до 3% до конца года), прогнозируют в центробанке.

Риск дальнейших разрушений

По данным НБУ, риск усиления атак РФ на энергетическую инфраструктуру остается высоким как для производственных, так и распределительных мощностей. В случае дальнейших разрушений темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии, а рост цен - выше из-за увеличения затрат вследствие использования более дорогих источников энергоснабжения.

"Однако уровень готовности бизнеса и населения к потенциальным отключениям э/э выше, чем в 2022–2023 годах, что будет ограничивать негативное влияние дефицита э/э на экономику", - говорится в отчете.

Усиление защиты ПВО, ускоренные ремонты, приспособление энергетической системы к вызовам войны обусловят меньшие объемы дефицита, чем ожидается. Развитие событий в энергетике также зависит от погодных условий, которые могут вызвать как увеличение потребления (значительная жара летом или морозы во время отопительного сезона), так и увеличение генерации э/э, в частности ВИЭ (водополье, количество солнечных дней, сила ветра и т.п.), добавили в НБУ.