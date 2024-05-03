RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каким будет дефицит электроэнергии и последствия для украинцев: прогноз на 2024-2025 годы

Фото: Дефицит электроэнергии в Украине ожидается на уровне 5% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

НБУ закладывает в прогноз дефицит электроэнергии в Украине в среднем на уровне около 5% в 2024-2025 годах. Это означает ограничения потребления для предприятий и населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2024 года).

Как отмечается в отчете, повышенная интенсивность обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры в марте-апреле привела к значительным потерям генерирующих мощностей тепловых и гидроэлектростанций, а также энергосетям в отдельных регионах.

"На фоне роста потребления э/э, что будет обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, предположения о дефиците э/э в 2024-2025 годах существенно ухудшены", - говорится в документе.

Последствия дефицита

По данным НБУ, возникновение значительного дефицита э/э вероятно уже во ІІ квартале 2024 года со снижением половодья и потребностью в ремонтах блоков АЭС. В дальнейшем дефицит э/э может увеличиться с ростом потребления летом и в отопительный сезон.

Если не будет новых значительных разрушений, по оценкам НБУ, дефицит э/э даже с учетом импорта и частичным восстановлением/установкой новых генерирующих мощностей составит 5-7% в среднем в течение ІІ-IV кварталов 2024 года. Это означает как ограничение потребления для домохозяйств, так и для промышленности. Из-за неравномерности потребления в течение суток в пиковые часы дефицит может достигать 25-30% и быть выше в энергодефицитных регионах.

Дефицит будет сохраняться и в 2025 году (в среднем 7% в I квартале и до 3% до конца года), прогнозируют в центробанке.

Риск дальнейших разрушений

По данным НБУ, риск усиления атак РФ на энергетическую инфраструктуру остается высоким как для производственных, так и распределительных мощностей. В случае дальнейших разрушений темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии, а рост цен - выше из-за увеличения затрат вследствие использования более дорогих источников энергоснабжения.

"Однако уровень готовности бизнеса и населения к потенциальным отключениям э/э выше, чем в 2022–2023 годах, что будет ограничивать негативное влияние дефицита э/э на экономику", - говорится в отчете.

Усиление защиты ПВО, ускоренные ремонты, приспособление энергетической системы к вызовам войны обусловят меньшие объемы дефицита, чем ожидается. Развитие событий в энергетике также зависит от погодных условий, которые могут вызвать как увеличение потребления (значительная жара летом или морозы во время отопительного сезона), так и увеличение генерации э/э, в частности ВИЭ (водополье, количество солнечных дней, сила ветра и т.п.), добавили в НБУ.

Согласно информации от РБК-Украина, ситуация в энергетическом секторе Украины становится критической из-за значительных убытков, вызванных последними нападениями со стороны России. Это может привести к отключениям даже летом, поскольку не хватит электроэнергии с атомных станций, которые нужно ремонтировать, и не будет достаточно тепловой энергии для компенсации ущерба.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия практически разрушила всю тепловую электрогенерацию Украины, а также атаковала гидроэлектростанции, газовую инфраструктуру и другие важные объекты. Он подчеркнул, что инфраструктура атомных станций и электросетей также находится под угрозой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныОтключения света