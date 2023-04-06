З яким брокером краще торгувати бінарними опціонами в Україні? Лікбез від Traders Union

На думку більшості експертів з фінансових ринків, брокер має безпосередній вплив на матеріальний успіх трейдера, і недооцінити його важливість — значить помилитися з самого початку.

Фінансові аналітики Traders Union (TU) дослідили питання, які бінарні опціони в Україні пропонують резидентам. Експерти розібралися, які брокери існують на ринку сьогодні, і яким з них можна довірити свої кошти. Порівнявши наявні компанії за багатьма факторами, зокрема — надійністю, користувацьким комфортом, комісіями, наявністю регулювання та платіжними способами, репутацією — TU створили оновлений рейтинг бінарних брокерів, які заслуговують на довіру українського користувача.

Які брокери стали вибором Traders Union у 2023?

Рейтинг, побачити який можна на офіційному сайті TU, включає в себе 20 найменувань, і кожна з цих компаній має свої досягнення, за які потрапила в рейтинг. Перші п’ять позицій посіли такі компанії:

IQCent;

Videforex;

Raceoption;

QUOTEX;

PocketOption.

Так, IQCent зарекомендував себе як брокер з найбільшою кількістю опціонів для торгівлі, які варіюються від популярних валютних пар до товарів та криптовалют. Також компанія пропонує мінімальну відкриту позицію в 10 центів, що дозволяє торгувати навіть з невеликим депозитом. Великий вибір різних типів опціонів, які доступні для торгівлі, також дозволяє вибрати оптимальну стратегію.

Друге місце посідає Videforex. Компанія пропонує різноманітні торгівельні опціони, серед яких короткострокові опціони, опціони з високою видачею, опціони на криптовалюти та інші. Вони також мають низькі рівні мінімального депозиту та мінімальної суми торгівлі, що дозволяє торгувати навіть з невеликим бюджетом. Відкриття торгівельного рахунку на Videforex є простим та швидким процесом, а також компанія пропонує багато зручних способів поповнення рахунку та зняття коштів.

На третьому щаблі рейтингу розташувався усім відомий Raceoption. Брокер надає безкоштовні навчальні матеріали та підтримку клієнтів 24/7, що підсилює впевненість та розвиває знання трейдерів щодо бінарних опціонів.

Четверте місце дісталося QUOTEX – це брокер, який пропонує опціони на фінансові активи з багатьма видами ринків та популярними активами. Однією з головних переваг QUOTEX є високий рівень видачі, який може сягати до 95%. Новачкам QUOTEX пропонує безкоштовний демо-рахунок, де можна практикуватися у торгівлі без ризику втратити гроші.

П’ята сходинка зайнята компанією PocketOption – це брокер, який пропонує торгівлю опціонами на більш ніж 100 активів з високим рівнем видачі та широким вибором типів опціонів. Брокер також пропонує демо-рахунок та регулярно проводить безкоштовні навчальні вебінари для трейдерів. PocketOption має досвідчений та професійний технічний підрозділ, який уможливлює комфортну та безпечну торгівлю для своїх клієнтів.

Висновок

Оновлений рейтинг показав, що IQCent, Videforex, Raceoption, QUOTEX та PocketOption є одними з найкращих брокерів для торгівлі бінарними опціонами. Кожен з них має свої переваги, такі як великий вибір опціонів, низькі мінімальні депозити, швидку реєстрацію торгівельного рахунку та високі рівні видачі. Проте якого брокера б не вибрав трейдер, слід пам’ятати, що початку торгівлі на бінарних опціонах мусить обов’язково передувати власне дослідження та, принаймні базове, самостійне навчання роботі з даним торговим інструментом.