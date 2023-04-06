С каким брокером лучше торговать бинарными опционами в Украине? Ликбез от Traders Union

По мнению большинства экспертов по финансовым рынкам, брокер имеет непосредственное влияние на материальный успех трейдера, и недооценить его важность – значит ошибиться с самого начала.

Финансовые аналитики Traders Union (TU) исследовали вопрос, какие бинарные опционы в Украине предлагают резидентам. Эксперты разобрались, какие брокеры существуют на рынке сегодня и каким из них можно доверить свои средства.Сравнив существующие компании по многим факторам, в частности — надежности, пользовательскому комфорту, комиссиям, наличию регулирования и платежным способам, репутации — TU создали обновленный рейтинг бинарных брокеров, заслуживающих доверия украинского пользователя.

Какие брокеры стали выбором Traders Union в 2023 году?

Рейтинг, увидеть который можно на официальном сайте TU, включает в себя 20 наименований, и у каждой из этих компаний есть свои заслуги, за которые она попала в рейтинг. Первые пять позиций заняли такие компании:

IQCent;

Videforex;

Raceoption;

QUOTEX;

PocketOption.

Так, IQCent зарекомендовал себя как брокер с наибольшим количеством опционов для торговли, которые варьируются от популярных валютных пар к товарам и криптовалютам. Также компания предлагает минимальную открытую позицию в 10 центов, позволяющую торговать даже с небольшим депозитом. Большой выбор различных типов опционов, доступных для торговли, также позволяет выбрать оптимальную стратегию.

Второе место занимает Videforex. Компания предлагает разнообразные торговые опционы, среди которых краткосрочные опционы, опционы с высокой выдачей, опционы на криптовалюты и другие. Они имеют низкие уровни минимального депозита и минимальной суммы торговли, что позволяет торговать даже с небольшим бюджетом. Открытие торгового счета Videforex является простым и быстрым процессом, а также компания предлагает много удобных способов пополнения счета и снятия средств.

На третьей ступени рейтинга расположился всем известный Raceoption. Брокер предоставляет бесплатные учебные материалы и поддержку клиентов 24/7, что усиливает уверенность и развивает знания трейдеров по бинарным опционам.

Четвертое место досталось QUOTEX – это брокер, предлагающий опционы на финансовые активы со многими видами рынков и популярными активами. Одним из главных преимуществ QUOTEX является высокий уровень выдачи, который может достигать 95%. Новичкам QUOTEX предлагает бесплатный демо-счет, где можно практиковаться в торговле без риска потерять деньги.

Пятое место занято компанией PocketOption – это брокер, который предлагает торговлю опционами на более 100 активов с высоким уровнем выдачи и широким выбором типов опционов. Брокер также предлагает демо-счет и регулярно проводит бесплатные обучающие вебинары для трейдеров. У PocketOption опытное и профессиональное техническое подразделение, обеспечивающее комфортную и безопасную торговлю для своих клиентов.

Вывод

Обновленный рейтинг показал, что IQCent, Videforex, Raceoption, QUOTEX и PocketOption являются одними из лучших брокеров для торговли бинарными опционами. Каждый из них имеет свои преимущества, такие как большой выбор опционов, низкие минимальные депозиты, быстрая регистрация торгового счета и высокие уровни выдачи. Однако какого брокера не выбрал бы трейдер, следует помнить, что началу торговли на бинарных опционах должно обязательно предшествовать собственное исследование и, по крайней мере, базовое, самостоятельное обучение работе с данным торговым инструментом.