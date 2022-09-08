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Ким анонсировал хорошие новости на юге и новые системы ПВО

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В пятницу, 9 сентября, могут быть обнародованы хорошие новости о ситуации на юге Украины. Также ожидаются новые системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Очень ждем также хороших новостей на юге! Плюс дополнительная ПВО. Думаю, завтра", - написал Ким.

Напомним, сегодня, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о закупке и размещении новых систем ПВО в Николаеве. В частности, он рассказал, что ожидает хороших новостей насчет переговоров с западными странами по поставках вооружений для защиты неба.

Также мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, Украина вернула под свой контроль 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобужском направлениях.

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