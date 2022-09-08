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Кім анонсував хороші новини на півдні і нові системи ППО

Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У п'ятницю, 9 вересня, можуть бути оприлюднені хороші новини про ситуацію на півдні України. Також очікуються нові системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Дуже чекаємо також хороших новин на півдні! Плюс додаткова ППО. Думаю, завтра", - написав Кім.

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про закупівлю і розміщення нових систем ППО в Миколаєві. Зокрема, він розповів, що очікує хороших новин щодо переговорів із західними країнами щодо постачання озброєнь для захисту неба.

Також ми писали, що, за даними Генштабу ЗСУ, Україна повернула під свій контроль 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямках.

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ПВОВиталий КимВійна Росії проти України