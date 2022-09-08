ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ким анонсировал хорошие новости на юге и новые системы ПВО

Новина українською →
Николаев, Четверг 08 сентября 2022 20:02
Ким анонсировал хорошие новости на юге и новые системы ПВО Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В пятницу, 9 сентября, могут быть обнародованы хорошие новости о ситуации на юге Украины. Также ожидаются новые системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Очень ждем также хороших новостей на юге! Плюс дополнительная ПВО. Думаю, завтра", - написал Ким.

Напомним, сегодня, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о закупке и размещении новых систем ПВО в Николаеве. В частности, он рассказал, что ожидает хороших новостей насчет переговоров с западными странами по поставках вооружений для защиты неба.

Также мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, Украина вернула под свой контроль 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобужском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Виталий Ким Война России против Украины
NEWS
Умерла королева Британии Елизавета II
Умерла королева Британии Елизавета II
DAILY
Плен у бурятов и допросы в ФСБ: история фермера из села возле Высокополья
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Плен у бурятов и допросы в ФСБ: история фермера из села возле Высокополья