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У кількох регіонах Франції на АЗС закінчується паливо: названо причину дефіциту

Фото: Франція відчуває дефіцит автомобільного палива (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автозаправні станції на півдні, сході та півночі Франції відчувають гострий дефіцит палива через страйки на нафтопереробних заводах TotalEnergies.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Масові страйки на заводах TotalEnergies продовжуються вже десятий день. Страйк призвів до порушення роботи двох нафтопереробних заводів та двох великих нафтобаз, два нафтопереробні заводи Exxon Mobil зіткнулися з аналогічними проблемами ще раніше – з 20 вересня.

На вівторок заплановані великі збори робітників перед нафтопереробними заводами у Гаврі, Ла Меді та Фейзіні.

Щоб хоч якось вирішити проблему дефіциту палива, автоцистернам з паливом, яким зазвичай не дозволяється доставляти вантажі в неділю, буде дозволено працювати у всі дні тижня.

Раніше ми писали, що Японія витратить 7 млрд. доларів на стримування цін на паливо. Уряд продовжить програму субсидування оптових нафтових цін.

Також повідомлялося, що Верховна рада ухвалила загалом законопроект, яким пропонується повернути акциз на паливо. Згідно з документом, тепер в Україні діють акцизи: для бензину, дизеля та біопалива – 100 євро за 1000 літрів, для газу – 52 євро за 1000 літрів.

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Франція