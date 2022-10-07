У кількох регіонах Франції на АЗС закінчується паливо: названо причину дефіциту

Автозаправні станції на півдні, сході та півночі Франції відчувають гострий дефіцит палива через страйки на нафтопереробних заводах TotalEnergies.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Масові страйки на заводах TotalEnergies продовжуються вже десятий день. Страйк призвів до порушення роботи двох нафтопереробних заводів та двох великих нафтобаз, два нафтопереробні заводи Exxon Mobil зіткнулися з аналогічними проблемами ще раніше – з 20 вересня.

На вівторок заплановані великі збори робітників перед нафтопереробними заводами у Гаврі, Ла Меді та Фейзіні.

Щоб хоч якось вирішити проблему дефіциту палива, автоцистернам з паливом, яким зазвичай не дозволяється доставляти вантажі в неділю, буде дозволено працювати у всі дні тижня.