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В нескольких регионах Франции на АЗС заканчивается топливо: названа причина дефицита

Фото: Франция испытывает дефицит автомобильного топлива (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автозаправочные станции на юге, востоке и севере Франции испытывают острый дефицит топлива в связи с забастовками на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Массовые забастовки на заводах TotalEnergies продолжаются уже десятый день. Забастовка привела к нарушению работы двух нефтеперерабатывающих заводов и двух крупных нефтебаз, два нефтеперерабатывающих завода Exxon Mobil столкнулись с аналогичными проблемами еще раньше – с 20 сентября.

На вторник запланировано большое собрание рабочих перед нефтеперерабатывающими заводами в Гавре, Ла Меде и Фейзине.

Чтобы хоть как-то решить проблему дефицита топлива, автоцистернам с топливом, которым обычно не разрешается доставлять грузы по воскресеньям, будет разрешено работать во все дни недели.

Ранее мы писали, что Япония потратит 7 млрд долларов на сдерживание цен на топливо. Правительство продлит программу субсидирования оптовых цен на нефть.

Также сообщалось, что Верховная рада приняла в целом законопроект, которым предлагается вернуть акциз на топливо. Согласно документу, теперь в Украине действуют акцизы: для бензина, дизеля и биотоплива - 100 евро за 1000 литров, для газа - 52 евро за 1000 литров.

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