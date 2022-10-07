У кількох регіонах Франції на АЗС закінчується паливо: названо причину дефіциту
Автозаправні станції на півдні, сході та півночі Франції відчувають гострий дефіцит палива через страйки на нафтопереробних заводах TotalEnergies.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Масові страйки на заводах TotalEnergies продовжуються вже десятий день. Страйк призвів до порушення роботи двох нафтопереробних заводів та двох великих нафтобаз, два нафтопереробні заводи Exxon Mobil зіткнулися з аналогічними проблемами ще раніше – з 20 вересня.
На вівторок заплановані великі збори робітників перед нафтопереробними заводами у Гаврі, Ла Меді та Фейзіні.
Щоб хоч якось вирішити проблему дефіциту палива, автоцистернам з паливом, яким зазвичай не дозволяється доставляти вантажі в неділю, буде дозволено працювати у всі дні тижня.
Раніше ми писали, що Японія витратить 7 млрд. доларів на стримування цін на паливо. Уряд продовжить програму субсидування оптових нафтових цін.
Також повідомлялося, що Верховна рада ухвалила загалом законопроект, яким пропонується повернути акциз на паливо. Згідно з документом, тепер в Україні діють акцизи: для бензину, дизеля та біопалива – 100 євро за 1000 літрів, для газу – 52 євро за 1000 літрів.
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