В нескольких регионах Франции на АЗС заканчивается топливо: названа причина дефицита

Автозаправочные станции на юге, востоке и севере Франции испытывают острый дефицит топлива в связи с забастовками на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Массовые забастовки на заводах TotalEnergies продолжаются уже десятый день. Забастовка привела к нарушению работы двух нефтеперерабатывающих заводов и двух крупных нефтебаз, два нефтеперерабатывающих завода Exxon Mobil столкнулись с аналогичными проблемами еще раньше – с 20 сентября.

На вторник запланировано большое собрание рабочих перед нефтеперерабатывающими заводами в Гавре, Ла Меде и Фейзине.

Чтобы хоть как-то решить проблему дефицита топлива, автоцистернам с топливом, которым обычно не разрешается доставлять грузы по воскресеньям, будет разрешено работать во все дни недели.