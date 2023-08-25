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У кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи

Автор: Константин Широкун

У кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, очевидці повідомляють про прольоти невідомих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

Повідомляють, що вибухи було чути у Сімферополі, а також у Севастополі, Саках, у мисів Меганом та Тарханкут. За даними очевидців, у Бахчисарайському районі Криму зафіксовано проліт щонайменше 17 невідомих дронів.

Представники самопройнятої окупаційної влади заявили, що в районі мису Херсонес знищено кілька безпілотників над морем.

Висадка ГУР у Криму

Учора ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5.00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів перебуває у зоні досяжності щодо операцій нашими силами.

Крім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили у Криму український прапор.

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