У кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи

Повідомляють, що вибухи було чути у Сімферополі, а також у Севастополі, Саках, у мисів Меганом та Тарханкут. За даними очевидців, у Бахчисарайському районі Криму зафіксовано проліт щонайменше 17 невідомих дронів.

Представники самопройнятої окупаційної влади заявили, що в районі мису Херсонес знищено кілька безпілотників над морем.

Висадка ГУР у Криму

Учора ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5.00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів перебуває у зоні досяжності щодо операцій нашими силами.

Крім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили у Криму український прапор.