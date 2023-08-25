В нескольких районах временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы, очевидцы сообщают о пролетах неопознанных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.
Сообщают, что взрывы были слышны в Симферополе, а также в Севастополе, Саках, у мысов Меганом и Тарханкут. По данным очевидцев, в Бахчисарайском районе Крыма зафиксирован пролет не менее 17 неопознанных дронов.
Представители самопровозшлашенной оккупационной власти заявили, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем.
Вчера СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму. Около 5:00 возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Там произошла битва в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.
Представители ГУР в комментарии РБК-Украина сообщили, что вылазка носила характер рейда. Она показала, что полуостров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.
Кроме того, во время спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.
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