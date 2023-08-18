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В нескольких районах Москвы были слышны взрывы

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Москва, Пятница 18 августа 2023 04:17
В нескольких районах Москвы были слышны взрывы Фото: в нескольких районах Москвы были слышны взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы сегодня ночью, 18 августа. Очевидцы сообщают о работе ПВО и замеченных дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сообщается, что звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово, в Трёхгорке и Красногорске.

Кроме того, взрыв был слышен в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Также сообщается, что один из БПЛА упал на Экспоцентр на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС РФ, частичное повреждение произошло в одном из павильонов Экспоцентра в центре Москвы.

"Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения - около 30 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Реакция властей Москвы на взрывы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон был якобы уничтожен силами ПВО.

"Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", - заявил он.

Взрывы в Москве

Напомним, в последние недели в российской столице и вблизи нее участились взрывы. В частности, россияне стали чаще жаловаться на "атаки дронов".

Так, одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

Кроме того, ночью 1 августа в районе "Москва-сити" снова раздались взрывы. По предварительным данным, как минимум один дрон влетел в башню элитного комплекса.

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