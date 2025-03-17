У кількох районах Дніпропетровської області через обстріли є проблеми зі світлом

За словами чиновника, через атаки з боку противника була понівечена інфраструктура у Павлоградському та Синельниківському районах (в останньому також були побиті приватний будинок, гараж і пожежне авто).

"Перебої в електропостачанні є у Павлоградському, Синельниківському, Нікопольському районах", - розповів глава ОВА.

Він також поінформував, що ворог ввечері напередодні завдавав ударів по Покровській громаді Нікопольського району з артилерії

"Знищена господарська споруда, ще одна - пошкоджена. Потрощені приватний будинок і 2 парники", - повідомив Лисак.

Також чиновник розповів, що захисники неба Дніпропетровської області, за попередніми даними, під час відбиття ворожої дронової атаки знищили на 15 безпілотників.

Через російські атаки у регіоні обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, глава ОВА оприлюднив кадри з наслідками російських обстрілів Нікопольського району.

Наслідки ударів з боку військ РФ по Нікопольщині 17 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, у ніч проти 17 березня російські окупанти знову атакували територію України ударними безпілотниками. Повідомлялося про роботу ППО у Київській області на тлі дронових ударів. Також лунали вибухи у Києві через "Шахедну" атаку і під час роботи ППО у столиці.

Крім того, у районі Кропивницького було чути кілька вибухів на тлі ударів ворожих БПЛА.

А вранці стало відомо, що у Полтавській області у Кременчуцькому районі через ворожу повітряну атаку запровадили аварійні відключення електромережі.