В нескольких районах Днепропетровской области из-за обстрелов есть проблемы со светом

По словам чиновника, из-за атак со стороны противника была повреждена инфраструктура в Павлоградском и Синельниковском районах (в последнем также были разбиты частный дом, гараж и пожарное авто).

"Перебои в электроснабжении есть в Павлоградском, Синельниковском, Никопольском районах", - рассказал глава ОВА.

Он также проинформировал, что враг вечером накануне наносил удары по Покровской громаде Никопольского района из артиллерии

"Уничтожена хозяйственная постройка, еще одна - повреждена. Разбиты частный дом и 2 парника", - сообщил Лысак.

Также чиновник рассказал, что защитники неба Днепропетровской области, по предварительным данным, во время отражения вражеской дроновой атаки уничтожили 15 беспилотников.

Из-за российских атак в регионе обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, глава ОВА обнародовал кадры с последствиями российских обстрелов Никопольского района.

Последствия ударов со стороны войск РФ по Никопольщине 17 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночная воздушная атака

Напомним, в ночь на 17 марта российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области на фоне дроновых ударов. Также раздавались взрывы в Киеве из-за "Шахедной" атаки и во время работы ПВО в столице.

Кроме того, в районе Кропивницкого было слышно несколько взрывов на фоне ударов вражеских БПЛА.

А утром стало известно, что в Полтавской области в Кременчугском районе из-за вражеской воздушной атаки ввели аварийные отключения электросети.