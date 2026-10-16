У кількох областях України запровадили аварійні відключення світла

У кількох областях України енергетики були змушені запровадити аварійні відключення електроенергії через російські удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
У компанії зазначили, що через аварійні відключення графіки знеструмлення не діють.
Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити подачу світла. Аварійні відключення скасують після того, як ситуація стабілізується.
У "Сумиобленерго" розповіли, що аварійні відключення світла почалися у частині Конотопського та Роменського районів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Терміни відновлення залежать насамперед від ситуації з безпекою, наголосили в компанії.
У "Житомиробенерго" заявили, що по всій області були введені аварійні відключення електроенергії.
Місцевих мешканців закликали вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання.
У "Полтаваобленерго" також попередили, що в області з 19:23 діють аварійні відключення світла.
Раніше в Міненерго заявили про те, що сьогодні, 16 жовтня, російські атаки на енергетичні об'єкти в низці областей продовжуються з самого ранку.