В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

В компании отметили, что из-за аварийных отключений графики обесточивания не действуют.

Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить подачу света. Аварийные отключения отменят после того, как ситуация стабилизируется.

Где действуют аварийные отключения

Сумская область

В "Сумыоблэнерго" рассказали, что аварийные отключения света начались в части Конотопского и Роменского районов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Термины восстановления зависят в первую очередь от ситуации с безопасностью, подчеркнули в компании.

Житомирская область

В "Житомироблэнерго" заявили, что по всей области были введены аварийные отключения электроэнергии.

Местных жителей призвали выключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" также предупредили, что в области с 19:23 действуют аварийные отключения света.