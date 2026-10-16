В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

В нескольких областях Украины энергетики были вынуждены ввести аварийные отключения электроэнергии из-за российских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
В компании отметили, что из-за аварийных отключений графики обесточивания не действуют.
Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить подачу света. Аварийные отключения отменят после того, как ситуация стабилизируется.
В "Сумыоблэнерго" рассказали, что аварийные отключения света начались в части Конотопского и Роменского районов. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Термины восстановления зависят в первую очередь от ситуации с безопасностью, подчеркнули в компании.
В "Житомироблэнерго" заявили, что по всей области были введены аварийные отключения электроэнергии.
Местных жителей призвали выключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование.
В "Полтаваоблэнерго" также предупредили, что в области с 19:23 действуют аварийные отключения света.
Ранее в Минэнерго заявили о том, что сегодня, 16 октября, российские атаки на энергетические объекты в ряде областей продолжаются с самого утра.