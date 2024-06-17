У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла

Фото: у кількох областях України до вечора не відключатимуть світло (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Львівській та Івано-Франківській областях сьогодні, 17 червня, тимчасово скасували графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго" в Telegram і "Прикарпаттяобленерго" в Telegram.