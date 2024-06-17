В нескольких областях Украины до вечера отменили графики отключений света

Фото: в нескольких областях Украины до вечера не будут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во Львовской и Ивано-Франковской областях сегодня, 17 июня, временно отменили графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго" в Telegram и "Прикарпатьеоблэнерго" в Telegram.