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В нескольких областях Украины до вечера отменили графики отключений света

Украина, Понедельник 17 июня 2024 16:59
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В нескольких областях Украины до вечера отменили графики отключений света Фото: в нескольких областях Украины до вечера не будут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во Львовской и Ивано-Франковской областях сегодня, 17 июня, временно отменили графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго" в Telegram и "Прикарпатьеоблэнерго" в Telegram.

Как отметили во "Львовоблэнерго", отключений света во Львовской области не будет до 19:00. Графики начнут действовать снова с 19:00 до 24:00.

При этом в "Прикарпатьеоблэнерго" рассказали, что в Ивано-Франковской области до 19:00 также не будут применяться графики. Их введут с 19:00 до 24:00.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 16 июня, "Укрэнерго" предупредило украинцев, что графики отключений света во всех областях будут действовать с 08:00 до 24:00.

При этом с 11:00 до 22:00 ограничения планировали вводить для большей части потребителей.

Но уже сегодня, 17 июня, в "Укрэнерго" рассказали, что с 19:00 до 22:00 Уменьшено время действия отключений двух очередей одновременно.

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Львовская область Укрэнерго Ивано-Франковская область Электроэнергия Отключение света График отключения света
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