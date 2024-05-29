В кількох областях України оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Сигнали про небезпеку пролунали у низці регіонів на півдні країни.

Так, військові попередили про загрозу застосування ворогом "Шахедів" для Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

"Увага! Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в оголошенні.

Маневри "Шахедів" та нові групи

Пізніше в Повітряних силах поінформували, що групи "Шахедів" фіксуються у Дніпропетровській області. Вони рухаються у напрямку Дніпра та Харківської області. Крім того, в районі міста Дніпро зафіксований ворожий безпілотник.

Крім того, військові попередили про чергову групу ворожих дронів, які на Запоріжжі рухалися у напрямку Дніпропетровської області.

Ближче до опівночі стало відомо, що чергова група "Шахедів" з акваторії Чорного моря рухається у напрямку Одеської області.

Також "Шахеди" рухалися у бік Миколаївської області. Згодом про небезпеку через дрони-камікадзе ворога попередили і жителів Черкаської області.

Близько 00:21 в Повітряних силах оновили дані щодо руху "Шахедів":

група ударних безпілотників ворога у Херсонській області рухається у напрямку Миколаївської області,

група БпЛА на Дніпропетровщині прямує у бік Полтавської області,

група дронів-камікадзе на Запоріжжі летить у напрямку Дніпропетровської області,

дрони противника в Одеській області рухаються в напрямку Одеси.

Робота ППО

Після опівночі в Силах оборони півдня України повідомили про роботи сил та засобів протиповітряної оборони у зоні своєї відповідальності.

"Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно!" - йдеться в оголошенні.

Жителів областей, де пролунали сигнали тривоги, закликають не залишати укриття та дотримуватися правила "двох стін".

Де зараз оголошена повітряна тривога в Україні:

Атаки "Шахедів"

Нагадаемо, російські загарбники регулярно використовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (самі ж їх маркують під назвою "Гєрань"), для повітряних атак по Україні.

Так, минулої ночі окупанти запускали Україною для чергової повітряної атаки 14 дронів-камікадзе. Силами та засобами ППО ЗСУ 13 із них були збиті над територіями трьох областей.