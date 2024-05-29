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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Фото: из-за вражеских дронов-камикадзе в Украине объявили воздушную тревогу в некоторых областях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине поздно вечером, 29 мая, объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об опасности прозвучали в ряде регионов на юге страны.

Так, военные предупредили об угрозе применения врагом "Шахедов" для Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области - угроза применения ударных БПЛА!" - говорится в объявлении.

Маневры "Шахедов" и новые группы

Позже в Воздушных силах сообщили, что группы "Шахедов" фиксируются в Днепропетровской области. Они двигаются в направлении Днепра и Харьковской области. Кроме того, в районе города Днепр зафиксирован вражеский беспилотник.

Кроме того, военные предупредили об очередной группе вражеских дронов, которые в Запорожье двигались в направлении Днепропетровской области.

Ближе к полуночи стало известно, что дежурная группа "Шахедов" из акватории Черного моря двигается в направлении Одесской области.

Также "Шахеды" двигались в сторону Николаевской области. Впоследствии об опасности из-за дронов-камикадзе врага предупредили и жителей Черкасской области.

Работа ПВО

После полуночи в Силах обороны юга Украины сообщили о работах сил и средств противовоздушной обороны в зоне своей ответственности.

"Идет боевая работа. Напоминаем! Это тоже может быть опасно!" - говорится в объявлении.

Жителей областей, где раздались сигналы тревоги, призывают не покидать укрытия и соблюдать правила "двух стен".

Где сейчас объявлена воздушная тревога в Украине:

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские захватчики регулярно используют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (сами же их маркируют под названием "Герань"), для воздушных атак по Украине.

Так, прошлой ночью оккупанты запускали по Украине для очередной воздушной атаки 14 дронов-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ 13 из них были сбиты над территориями трех областей.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов