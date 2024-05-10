В кількох областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (оновлено)

Військові спочатку попередили про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, та заявили про наявність загрози ударів для прифронтових областей.

Пізніше стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією російських окупантів у Харківській області.

А вже ближче до опівночі в Повітряних силах заявили про загрозу через ударні безпілотники для південних областей України.

"Увага! Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в оголошенні військових.

Відбій щодо загроз

Пізніше повітряна тривога була скасована у Сумській та Харківській областях. А ближче до першої години ночі - і на півдні країни.

Повітряні атаки

Нагадаємо, війська РФ регулярно завдають по Україні повітряних ударів, часто із використанням дронів-камікадзе, ракет різних типів, а також суттєво страждають через ворожі авіабомби прифронтові та прикордонні райони країни.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 9 травня росармія для чергової атаки по території України застосувала 20 "Шахедів". Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені 17 ворожих ударних безпілотників над Одеською областю.