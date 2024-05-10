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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (обновлено)

Фото: в Украине объявили тревогу в нескольких областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине поздно вечером 9 мая была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Фиксируется угроза вражеских ударов с применением дронов-камикадзе и авиационных бомбовых атак.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование воздушных сил ВСУ.

Военные сначала предупредили о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, и заявили о наличии угрозы ударов для прифронтовых областей.

Позже стало известно о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией российских оккупантов в Харьковской области.

А уже ближе к полуночи в Воздушных силах заявили об угрозе из-за ударных беспилотников для южных областей Украины.

"Внимание! Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области - угроза применения ударных БПЛА!" - говорится в объявлении военных.

Отбой по угрозам

Позже воздушная тревога была отменена в Сумской и Харьковской областях. А ближе к часу ночи - и на юге страны.

Воздушные атаки

Напомним, войска РФ регулярно наносят по Украине воздушные удары, часто с использованием дронов-камикадзе, ракет разных типов, а также существенно страдают из-за вражеских авиабомб прифронтовых и приграничных районов страны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая росармия для очередной атаки по территории Украины применила 20 "Шахедов". Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены 17 вражеских ударных беспилотников над Одесской областью.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов