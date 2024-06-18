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В нескольких областях Украины объявлена тревога из-за атаки "Шахедов"

Вторник 18 июня 2024 02:15
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В нескольких областях Украины объявлена тревога из-за атаки "Шахедов" Фото: южные и центральные области Украины атакуют "Шахеды" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными беспилотниками "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Движение БпЛА (предположительно "Shahed") через Днепропетровскую область", - говорится в сообщении.

В 01:35 была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области.

Мониторинговые паблики сообщили, что "Шахед" пролетел город Никополь и движется на Север. Также сообщается о приближении дрона к городу Днепр.

Также БпЛА замечен над городом Каменское Днепропетровской области, курс восточный.

Запорожская область

В 1:48 из-за движения группы БпЛА была объявлена тревога в Запорожской области.

Сообщается о движении 1 мопеда на севере области, курс восточный. Еще 3 мопеда замечены в районе Орехова северо-восточным курсом.

Николаевская область

В 2:18 объявлена тревога в Николаевской области. Ударные дроны не фиксируются, возможна работа сил ПВО по разведывательным беспилотникам.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:

В нескольких областях Украины объявлена тревога из-за атаки &quot;Шахедов&quot;Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/alarmukraine)

Обстрелы Украины

Вечером в понедельник, 17 июня, в Одессе прогремели взрывы. Силы ПВО сбили баллистическую ракету.

Днем 17 июня захватчики ударили ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Полтавы. В результате атаки пострадали 22 человека.

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