У кількох населених пунктах Полтавщини обмежили перебування цивільних

Обмеження діятимуть на окремих ділянках у таких населених пунктах:

місто Горішні Плавні;

село Редути;

село Кам'яні Потоки;

село Чикалівка.

Рішення щодо обмежень ухвалила Рада оборони Полтавської області у зв'язку з проведенням безпекових заходів.

У визначеному районі заборонено рибальство, мисливство, грибництво, а також фото- та відеозйомку. В'їзд на територію дозволений лише людям, які проживають у цьому секторі.

Про скасування обмежень повідомлять додатково.