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У кількох населених пунктах Полтавщини обмежили перебування цивільних

13:55 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у кількох населених пунктах Полтавщини обмежили перебування цивільних (колаж РБК-Україна)

У Полтавській області через проведення безпекових заходів обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району. Вони діятимуть із 3 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Обмеження діятимуть на окремих ділянках у таких населених пунктах:

  • місто Горішні Плавні;
  • село Редути;
  • село Кам'яні Потоки;
  • село Чикалівка.

Рішення щодо обмежень ухвалила Рада оборони Полтавської області у зв'язку з проведенням безпекових заходів.

У визначеному районі заборонено рибальство, мисливство, грибництво, а також фото- та відеозйомку. В'їзд на територію дозволений лише людям, які проживають у цьому секторі.

Про скасування обмежень повідомлять додатково.

Нагадаємо, влада скоротила час комендантської години на Миколаївщині. З 22 вересня вона стала на годину меншою.

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