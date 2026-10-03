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В нескольких населенных пунктах Полтавщины ограничили пребывание гражданских

13:55 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в нескольких населенных пунктах Полтавщины ограничили пребывание гражданских (коллаж РБК-Украина)

В Полтавской области из-за проведения мер безопасности ограничили пребывание гражданского населения на отдельных участках Кременчугского района. Они будут действовать с 3 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

Ограничения будут действовать на отдельных участках в следующих населенных пунктах:

  • город Горишние Плавные;
  • село Редуты;
  • село Каменные Потоки;
  • село Чикаловка.

Решение об ограничениях принял Совет обороны Полтавской области в связи с проведением мер безопасности.

В определенном районе запрещено рыболовство, охота, грибничество, а также фото- и видеосъемку. Въезд на территорию разрешен только людям, проживающим в этом секторе.

Об отмене ограничений сообщат дополнительно.

Напомним, власти сократили время комендантского часа в Николаевской области. С 22 сентября она стала на час меньше.

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