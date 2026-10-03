В нескольких населенных пунктах Полтавщины ограничили пребывание гражданских

Ограничения будут действовать на отдельных участках в следующих населенных пунктах:

город Горишние Плавные;

село Редуты;

село Каменные Потоки;

село Чикаловка.

Решение об ограничениях принял Совет обороны Полтавской области в связи с проведением мер безопасности.

В определенном районе запрещено рыболовство, охота, грибничество, а также фото- и видеосъемку. Въезд на территорию разрешен только людям, проживающим в этом секторе.

Об отмене ограничений сообщат дополнительно.