У кількох містах Криму зник мобільний зв'язок

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. З того часу окупанти напхали півострів великою кількістю різного роду військових об'єктів.

Причому, часто загарбники використовують уже відому тактику. Наприклад, у Євпаторії росіяни обладнали штаб РФ в одному з цивільних об'єктів. Для переміщень загарбники також використовують цивільний транспорт.

Зазначимо, що після окупації росіяни побудували Керченський міст, який з'єднав Крим із материковою частиною РФ і вважається незаконною спорудою.

Сили оборони не раз називали його законною метою для ударів. Ще у квітні минулого року The Guardian писало, що ГУР готує третій удар по Керченському мосту.

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