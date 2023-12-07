У кількох країнах ЄС покращать медичну допомогу українцям: деталі

Проект спрямований на посилення спроможності національних систем охорони здоров'я впоратися з напливом українських біженців, а також на покращення доступу пацієнтів до медичної допомоги, поки діє тимчасовий захист.

Покращити доступ до лікарів та медичної допомоги для українських біженців планується у Польщі, Чехії, Румунії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Молдові, Словаччині та Болгарії.

Також йдеться про більше охоплення біженців медичними послугами, в тому числі вакцинацією. Передбачається й більша інтеграція переміщених медичних працівників з України в систему охорони здоров'я країн, які їх прийняли.

За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом у Європі користуються близько 4,2 мільйона українців. У Польщі перебувають понад 950 тисяч людей, які втекли від війни в Україні, у Чехії – 366 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту, у Румунії – понад 84 тисяч, в Болгарії – понад 52 тисяч, в Угорщині – 53 тисячі українських біженців.