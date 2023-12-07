UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У кількох країнах ЄС покращать медичну допомогу українцям: деталі

Фото: Медична допомога українцям у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейська Комісія запустила проект із покращення доступу українських біженців до системи охорони здоров'я у 10 країнах ЄС. На це виділили 4 млн євро.

Проект діятиме в рамках програми EU4Health упродовж 24 місяців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Проект спрямований на посилення спроможності національних систем охорони здоров'я впоратися з напливом українських біженців, а також на покращення доступу пацієнтів до медичної допомоги, поки діє тимчасовий захист.

Покращити доступ до лікарів та медичної допомоги для українських біженців планується у Польщі, Чехії, Румунії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Молдові, Словаччині та Болгарії.

Також йдеться про більше охоплення біженців медичними послугами, в тому числі вакцинацією. Передбачається й більша інтеграція переміщених медичних працівників з України в систему охорони здоров'я країн, які їх прийняли. 

За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом у Європі користуються близько 4,2 мільйона українців. У Польщі перебувають понад 950 тисяч людей, які втекли від війни в Україні, у Чехії – 366 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту, у Румунії – понад 84 тисяч, в Болгарії – понад 52 тисяч, в Угорщині – 53 тисячі українських біженців. 

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям потрапити до лікарів у Чехії. У цій країні українці нерідко потребують медичнї допомоги, але стикаються з довгим очікуванням прийому та вимогами мати направлення.

Також ми розповідали, що тисячі українських біженців їздять додому, щоб відвідати лікаря. Крім тривалого очікування прийому лікаря за кордоном проблемою є неналежне лікування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяПольщаЧехіяРумуніямедицинская помощь