Кількість жертв зросла: у лікарні помер чоловік після удару РФ по Києву 31 липня

Удар РФ по Києву

Нагадаємо, в ніч на 31 липня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Головною метою став Київ. Зокрема, вночі місто масово атакували дрони, а ближче до ранку окупанти запустили ракети в напрямку столиці.

Зокрема у Святошинському районі ракета вдарила по житловому будинку, через що один під'їзд було повністю зруйновано.

Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що внаслідок удару поверхи буквально склалися, що не залишило більшості людей шансу на виживання.

Відомо, що внаслідок атаки тієї ночі та ранку - загинула 31 людина і ще понад сотня постраждала.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Кабінет міністрів України провів позачергове засідання, на якому спростив процедури відновлення житла після масованого обстрілу Києва.