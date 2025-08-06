ua en ru
Ср, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кількість жертв зросла: у лікарні помер чоловік після удару РФ по Києву 31 липня

Київ, Середа 06 серпня 2025 10:07
UA EN RU
Кількість жертв зросла: у лікарні помер чоловік після удару РФ по Києву 31 липня Фото: помер ще один поранений після атаки на Київ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Після жорстокої атаки Росії на Київ 31 липня, в лікарні помер ще один постраждалий. Таким чином кількість жертв сягнула 32. Трагічні наслідки обстрілу продовжують зростати, навіть через кілька днів після удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня", - розповів Ткаченко.

За його даними, загалом росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людей лише в останній обстріл.

"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі. Щирі співчуття рідним та близьким", - додав він.

Удар РФ по Києву

Нагадаємо, в ніч на 31 липня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Головною метою став Київ. Зокрема, вночі місто масово атакували дрони, а ближче до ранку окупанти запустили ракети в напрямку столиці.

Зокрема у Святошинському районі ракета вдарила по житловому будинку, через що один під'їзд було повністю зруйновано.

Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що внаслідок удару поверхи буквально склалися, що не залишило більшості людей шансу на виживання.

Відомо, що внаслідок атаки тієї ночі та ранку - загинула 31 людина і ще понад сотня постраждала.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Кабінет міністрів України провів позачергове засідання, на якому спростив процедури відновлення житла після масованого обстрілу Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви, - ЗМІ
Спецпредставник Трампа Віткофф прибув до Москви, - ЗМІ
Аналітика
Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Після України - Балтія? Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО