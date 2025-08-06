Кількість жертв зросла: у лікарні помер чоловік після удару РФ по Києву 31 липня

Після жорстокої атаки Росії на Київ 31 липня, в лікарні помер ще один постраждалий. Таким чином кількість жертв сягнула 32. Трагічні наслідки обстрілу продовжують зростати, навіть через кілька днів після удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі. Щирі співчуття рідним та близьким", - додав він.

За його даними, загалом росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людей лише в останній обстріл.

"У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня", - розповів Ткаченко.

Удар РФ по Києву

Нагадаємо, в ніч на 31 липня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Головною метою став Київ. Зокрема, вночі місто масово атакували дрони, а ближче до ранку окупанти запустили ракети в напрямку столиці.

Зокрема у Святошинському районі ракета вдарила по житловому будинку, через що один під'їзд було повністю зруйновано.

Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що внаслідок удару поверхи буквально склалися, що не залишило більшості людей шансу на виживання.

Відомо, що внаслідок атаки тієї ночі та ранку - загинула 31 людина і ще понад сотня постраждала.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Кабінет міністрів України провів позачергове засідання, на якому спростив процедури відновлення житла після масованого обстрілу Києва.