Количество жертв возросло: в больнице умер мужчина после удара РФ по Киеву 31 июля

После жестокой атаки России на Киев 31 июля, в больнице умер еще один пострадавший. Таким образом количество жертв достигло 32. Трагические последствия обстрела продолжают расти, даже через несколько дней после удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать задолго после самого события. И такая ситуация после каждой тяжелой ночи. Искренние соболезнования родным и близким", - добавил он.

По его данным, в целом россияне своими дронами и ракетами убили 32 человека только в последний обстрел.

"В больнице умер мужчина, который получил тяжелое ранение шеи во время российской атаки 31 июля", - рассказал Ткаченко.

Удар РФ по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля россияне осуществили комбинированную атаку по Украине. Главной целью стал Киев. В частности, ночью город массово атаковали дроны, а ближе к утру оккупанты запустили ракеты в направлении столицы.

В частности в Святошинском районе ракета ударила по жилому дому, из-за чего один подъезд был полностью разрушен.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что в результате удара этажи буквально сложились, что не оставило большинству людей шанса на выживание.

Известно, что в результате атаки той ночью и утром - погиб 31 человек и еще более сотни пострадали.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что Кабинет министров Украины провел внеочередное заседание, на котором упростил процедуры восстановления жилья после массированного обстрела Киева.