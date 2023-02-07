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Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі людей

Фото: Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися в країні напередодні, загинуло понад 4,5 тисяч людей. При цьому понад 26 тисяч отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомило, що внаслідок землетрусу

Нагадаємо, вчора в Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, що через сильні землетруси в Туреччині могли загинути два українці, ще четверо наших громадян отримали поранення.

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Турция