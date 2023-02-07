Количество жертв землетрясения в Турции превысило 4,5 тысяч человек

В Турции в результате землетрясений, которые произошли в стране накануне, погибли более 4,5 тысячи человек. При этом более 26 тысяч получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.
Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что в результате землетрясения
Напомним, вчера в Турции, Сирии и Ливане начались мощные землетрясения, из-за которых были разрушены жилые дома и другие здания.
Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.
Отметим, что из-за сильных землетрясений в Турции могли погибнуть два украинца, еще четверо наших граждан получили ранения.
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